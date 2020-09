FICA 2020 recebe mais de 300 inscrições de filmes de 17 países

Com inscrições encerradas no último domingo (27/9), a 21ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) contabilizou 331 filmes, de 17 países. Em 2020, o festival será completamente virtual, por causa da pandemia do coronavírus e acontecerá entre os dias 16 e 21 de novembro.

Do total, são 211 curtas e 38 longas inscritos na mostra oficial, além dos 82 curtas goianos da 17ª Mostra ABD Cine Goiás. O Brasil liderou as inscrições. Os outros países com inscritos são: Portugal, com três filmes (um longa e dois curtas); Peru (um longa e dois curtas); Colômbia, com dois curtas-metragens, Estados Unidos, com dois longas-metragens; e Irã (um longa e um curta).

Além disso, Argentina, Uruguai, Áustria e Malásia apresentaram um longa-metragem, cada. Já Chile, Alemanha, Itália, Sérvia, Reino Unido e Holanda enviaram curtas.

A partir de agora, o FICA inicia a etapa de seleção das produções que participarão do festival e concorrerão aos prêmios. Devido às limitações próprias do cenário atual, este ano a premiação será toda em dinheiro. Portanto, não haverá distribuição de troféus físicos.

O secretário de Estado da Cultura, Adriano Baldy, comemorou os números, que segundo ele, são compatíveis com a média de edições anteriores. A participação de outros 16 países também foi vista como comprovação da relevância do Fica para o segmento de audiovisual.

Premiações FICA 2020

No total, o FICA 2020 vai distribuir R$ 142,5 mil em premiações, que variam de R$ 2 mil a R$ 7 mil. Uma novidade é o prêmio José Petrillo, em forma de taxa de seleção. Assim, cada longa-metragem selecionado receberá R$ 3,5 mil e cada curta, R$ 2 mil. Essa premiação é acumulável com outras que o filme venha a receber.

A 21ª edição do Fica também tem o prêmio “Goiás do Futuro”, especialmente direcionado para ideias de moradores da cidade de Goiás, uma vez que o festival não será realizado presencialmente. A proposta é contribuir com a geração de renda no município e alavancar o turismo na região, como sustentabilidade e inovação.

Além disso, o festival fará uma homenagem ao jornalista Washington Novaes, que faleceu em agosto, com a exibição de alguns de seus mais importantes trabalhos.