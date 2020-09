Fica 2020 tem mais de 330 filmes inscritos

Até a meia-noite do último domingo (27/9), quando as inscrições foram encerradas, 331 filmes ao todo estavam inscritos do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o Fica, de 2020. Ao todo, 17 países serão representados no festival deste ano.

A próxima etapa é a de seleção das produções que participarão do festival e concorrerão aos prêmios. Conforme informações do governo de Goiás, o festival ocorrerá de 16 a 21 de novembro, de forma 100% virtual. E em razão da pandemia, que impossibilita as aglomerações, este ano a premiação será toda em dinheiro, ou seja, não haverá distribuição de troféus físicos.

De acordo com o secretário da Cultura de Goiás, Adriano Baldy, haverá até filmes da Sérvia concorrendo nesta edição do Fica. O país em questão concorrerá com um curta-metragem. Também foram inscritos filmes de Portugal, Peru, Colômbia, Estados Unidos, Irã, Argentina, Uruguai, Áustria, Chile, Malásia, Alemanha, Itália, Sérvia, Reino Unido e Holanda.

Ainda segundo o governo de Goiás, no total, R$ 142,5 mil serão distribuídos em premiações que variam de R$ 2 a R$ 7 mil. Este ano também haverá o prêmio José Petrillo, em forma de taxa de seleção, que pagará R$ 3,5 mil para cada longa-metragem e R$ 2 mil para cada curta-metragem selecionado.

Já as premiações destinadas à Mostra ABD serão de R$ 2,5 mil e R$ 2 mil nas categorias de melhor filme de ficção, melhor filme documentário, melhor filme experimental, melhor diretor, direção de fotografia, roteiro, atuação, melhor som, trilha musical e direção de arte.

A 21ª edição do Fica também tem como novidade o prêmio “Goiás do Futuro”, pensado especialmente para a cidade de Goiás, já que este ano o festival não será realizado presencialmente. Segundo o governo do Estado, as inscrições dessa modalidade estão abertas até 23 de outubro e somente cidadãos da Cidade de Goiás podem concorrer.