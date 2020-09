Mulher é estuprada e roubada ao sair de casa com filho de 6 meses, em Goiás

Uma mulher relata ter sido vítima de estupro e roubo, nesta segunda-feira (28/9), no município goiano de Itaberaí, após sair de casa com o filho de apenas 6 meses nos braços. A vítima contou que, durante o crime, o homem apontava uma faca para ela e para o filho e ameaçava estuprar a criança.

Conforme relato da Polícia Militar, o suspeito do crime avistou a mulher saindo de casa com o seu filho de colo, momento em que a abordou. Usando uma faca, o criminoso, segundo a polícia, a levou para um lote baldio e consumou a violência sexual. O homem também teria agredido e ameaçado a vítima, dizendo que também violentaria seu filho caso ela gritasse.

Além disso, o homem, de acordo com a PM, roubou o celular e uma quantia de R$150 da vítima. Após a denúncia do crime e descrição do suspeito, a PM realizou as devidas diligências e conseguiu conseguiu chegar até o suspeito, que estava em sua residência.

No local, os policiais encontraram o celular da vítima e as roupas utilizadas por ele no momento do crime. O dinheiro, no entanto, já havia sido gasto.

Ficha criminal

De acordo com a Polícia Militar, o homem ainda é apontado como autor de outros dois estupros ocorridos em agosto deste ano. As duas vítimas o reconheceram, bem como a moto utilizada por ele na ocasião. Além do estupro e do roubo, o homem também vai responder pelos outros dois estupros cometidos no mês passado.

A PM informou ainda que, na casa do suspeito, foram encontradas peças de roupas íntimas e outros dois celulares, que ele não soube explicar de quem eram. A corporação pediu a colaboração da população para encontrar outras possíveis vítimas do suspeito.