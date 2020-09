Secretaria faz alerta para onda de calor em Goiás

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Goiás (Semad) publicou, na última segunda-feira (28/9), um alerta quanto à onda de calor que recairá sobre Goiás nos próximos dias. A pasta recomendou cuidados nesta época de altas temperaturas e destacou a importância de se manter hidratado.

Conforme o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), não há prognóstico de chuvas até o dia 6 de outubro. De acordo com o órgão da Semad, a previsão é de temperaturas elevadas e umidade relativa do ar abaixo do recomendado para a saúde humana entre os dias 28 de setembro e 04 de outubro.

Ainda segundo o Cimehgo, o alerta de onda de calor pode ser renovado, dependendo do comportamento do tempo para os próximos dias.

Recomendações que devem ser seguidas numa onda de calor, conforme a Semad:

– Evitar sair de casa nas horas de máximo sol, principalmente entre 11h da manhã e 5h da tarde.

– Beber água com frequência;

– Vestir-se com roupas leves;

– Utilizar protetor solar;

– Evitar a propagação de queimadas.