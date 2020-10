Goiás se aproxima da marca de 5 mil óbitos por covid-19

Conforme dados do Painel COVID, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Goiás tem 4.804 óbitos confirmados causados por covid-19, doença do coronavírus. A mortalidade, segundo a plataforma, está 68 óbitos por 100 mil habitantes.

A maior incidência de mortes pela doença continua sendo no público masculino. De acordo com os dados do painel, 2.828 (58,87%) vítimas são homens e 1.976 (41,13%) são mulheres.

Quanto aos casos confirmados de coronavírus, o estado já conta com 213.772. A incidência da doença, segundo a plataforma, é de 3.045 casos para 100 mil habitantes. São 159.416 descartados e 202.565 recuperados.

Há, ainda, 225.260 casos sob suspeita.