Parque Areião: conheça um dos parques mais bonitos de Goiânia

Um refresco na rotina é sempre bom. E os parques de Goiânia são verdadeiros refúgios para os goianienses. O Parque Areião é um desses lugares para respirar e apreciar um pouco de natureza. O local foi inaugurado em 1938 e tem 240 mil m², de acordo com dados da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA). Assim, trata-se de uma área de reserva já pensada no plano original de construção da capital.

Ou seja, além de tudo de bom que o Parque Areião já oferece, por ali também tem um pouquinho da história dessa cidade construída para valorizar o verde. O local converge três bairros de Goiânia, os setores Sul, Pedro Ludovico e Marista. E as atrações vão além das mais aclamadas, como o belo lago, o parquinho infantil e a pista de caminhada, que circunda todo o parque, como um convite para várias práticas esportivas.

Em sua área de reserva, está a nascente do córrego Areião. A vegetação inclui mata ciliar, mata de galeria e mata seca. Há também uma trilha interna para ser explorada, em que você tem grandes chances de encontrar um ou vários dos moradores ilustres do lugar. De acordo com a última contagem divulgada pela AMMA, são 42 macacos-prego vivendo no Parque Areião. E sim, eles sempre estão aprontando!

Anfiteatro Natural é o achado do Parque Areião

Mais facilmente acessado pela Avenida Areião, o Anfiteatro Natural é um espaço feito com madeira, tem um palco, bancos de troncos e é cercado por bambus. É grandioso e pouco conhecido, porque fica mais escondido. Para encontrá-lo há um caminho específico, que é sinalizado com placa. Porém, por causa um incêndio no local em setembro de 2017, o teatro teve de ser reconstruído e perdeu um pouco de vegetação em seus arredores. Em agosto de 2019 tinha acabado de ser refeito. Atualmente, ainda é possível notar a clareira decorrente da queimada.

Neste lado do parque também encontra-se a Vila Ambiental, uma série de casinhas de madeira, como várias funções, tanto administrativas, como de pesquisa. Há atrações infantis e os banheiros. Antes da pandemia, era bem corriqueiro ver reuniões de grupos de escoteiros mirins espalhados pelo parque.

Além disso, é um espaço propício para piqueniques e para passear com o seu pet. Porém, fica o aviso: além do pet ficar empolgado com a uma passadinha pelo curso d’água, que parte do lago, também há o risco de estranhamento com patos e gansos. Eles são numerosos e belíssimos.

