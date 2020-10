Incêndio na Chapada dos Veadeiros mobiliza forças estaduais e nacionais

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) atuam, desde a última semana, em um grande incêndio na Chapada dos Veadeiros que teve início em uma região próxima do município de Cavalcante e se espalhou pela Área de Preservação Ambiental (APA) Pouso Alto. Conforme os bombeiros, no dia 27/9 a linha de fogo alcançava 20 quilômetros de extensão, avançando em direção ao povoado da Capela e do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

Devido ao contínuo avanço do incêndio, incluindo o surgimento de novos focos em outros locais próximos, uma operação nacional de combate às chamas foi acionada no dia 1/10, com um comando unificado entre o ICMBio e CBMGO e mobilizando recursos estaduais e nacionais de resposta ao incêndio.

Segundo o CBMGO, na última sexta-feira (2/10), o incêndio avançou em direção ao Rio Preto, onde estão localizados os principais atrativos turísticos do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o que exigiu o isolamento da região através do fechamento do Parque Nacional pelo ICMBio até hoje (4/10).

Após aplicação do efetivo do ICMBio e do CBMGO, além de voluntários locais, os bombeiros informaram que houve “controle parcial dos incêndios com a redução das linhas de fogo ativas e focos de calor captados pelos sistemas de satélites”.

Até o momento, conforme o Corpo de Bombeiros, a área atingida pelos incêndios somam 34 mil hectares na APA Pouso Alto, representando 4% da área total da área de preservação, e aproximadamente 9 mim hectares do Parque Nacional, o que representa pouco mais de 3% da região.

Ainda de acordo com o CBMGO, o objetivo na APA é debelar os focos existentes, “evitando o avanço para as áreas naturais sensíveis e ocupações humanas”. Já no Parque Nacional o objetivo é impedir que o incêndio salte o Rio Preto e alcance também sua margem esquerda tomando assim novas proporções.

As estratégias de ação consistem no lançamento aéreo de água e combate direto as linhas de fogo. Os combatentes permanecem em campo no período noturno realizando o combate direto.