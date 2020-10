Corpo de jovem que morreu ao cair em poço de elevador deixa Argentina e segue em voo para velório e enterro no Brasil, diz mãe

Ana Karolina Fernandez, de 22 anos, cursava medicina em Buenos Aires e caiu do 13º andar de prédio. Sepultamento deve ser realizado em Chapadão do Céu, no sudoeste de Goiás, onde família mora.