Governo de Goiás lança campanha de vacinação contra a poliomielite

O governo de Goiás, através da Secretaria da Saúde (SES-GO), realiza nesta segunda-feira (5/10) o lançamento da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e a Multivacinação. O evento de lançamento da campanha tem início às 9h de hoje e será transmitido ao pelas redes sociais do governo.

Segundo informações do governo de Goiás, a atividade contará com a participação do secretário da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino; da presidente do Conselho de secretarias municipais de Saúde do Estado de Goiás (Cosems-GO), Verônica Savatin; da gerente de Imunização da SES-GO, Clarice Carvalho dos Santos; e da coordenadora de Ciclos de Vida da SES-GO, Fernanda Ramos Parreira.

A transmissão do evento será mediada pela superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim.