Minecraft: Caves and Cliffs

Alegria para a comunidade de Minecraft! No dia 03 de Outubro a conta oficial do game Minecraft anunciou que faria uma live no mesmo dia para revelar as próximas novidades do game e surpreendentemente ainda no anúncio da live ela revela o nome da próxima grande atualização do game: Minecraft Caves & Cliffs. A tão pedida e aguardada atualização das cavernas finalmente saiu do mundo dos sonhos de quem joga e se tornou realidade próxima!

A live foi dedicada a mostrar todos os pontos novos da atualização até agora e aqui estão eles:

Uma nova geração de cavernas, muito mais realista e focada na ambientação, com a possibilidade do player encontrar um geodo de ametista que servirá para a criação do novo item: Telescópio, uma nova geração de montanhas que se tornarão mais íngremes e contarão com um mob novo: o bode;

Novos biomas exclusivos das cavernas como o Deep Dark (ou escuridão profunda) que contará com um mob hostil novo: Warden, que buscará o player através dos sons emitidos pelo mesmo, as Dripstone Caves (ou Cavernas Gotejantes) que contarão com estalactites e estalagmites pelo cenário, e por fim as Lush Caves (ou Cavernas Exuberantes) que contarão com folhagens e bioluminescência além de um mob novo: Axolote, uma salamandra cega conhecida por viver em águas profundas e cavernosas;

Arqueologia, os players poderão achar minérios e coisas raras dentro dos blocos de terra e cascalho utilizando a nova ferramenta: Brush (ou pincel);

Também haverá itens novos como o Bundle, que permitirá o player a estocar até 64 itens diversos dentro dele;Um minério completamente novo: Cobre, que poderá ser utilizado para a criação de um para-raios e blocos que se tornarão verdes com o tempo;

E vários blocos de decoração como Mármore, Calcário, os próprios blocos do bioma e etc.

A Mojang, produtora do game, fez uma votação para que a comunidade pudesse decidir um mob do seu jogo de celular Minecraft Earth que seria adicionado ao game, as opções eram: Iceloger, um mago de gelo que viveria nos topos das montanhas de neve e atacaria o player com magias de gelo. Mooblom, uma vaca de flores que produziria flores. E a ganhadora da votação: Glow Squid, uma lula brilhante que viverá nas cavernas inundadas.

A atualização foi prevista para ser lançada no ano de 2021, e a comunidade não poderia estar mais feliz, uma vez que há muito tempo a mesma clama por uma atualização nas cavernas do game.

E você? Feliz com a novidade?