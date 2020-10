Polícia segue nas buscas por jovem que desapareceu após ser roubado, em Goiás

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) informou que segue com a investigação acerca do paradeiro do jovem Murilo Ramos, de 25 anos, desaparecido desde o dia 27 de setembro. O rapaz, que teve o carro roubado, foi mantido refém pelos criminosos, que acabaram vindo a óbito em um confronto com a polícia.

Segundo informações da PCGO, cerca de 30 policiais civis das regiões de Goiás, Anápolis e Ceres, com apoio de bombeiros militares, incluindo mergulhadores e cães treinados em salvamento, realizaram buscas por Murilo no último sábado (3/10).

Os policiais concentraram as buscas nas zonas de mata na região do Posto da PRF de Jaraguá e, nos dias anteriores, buscas também foram realizadas na região de Jaranápolis e Pirenópolis, uma vez que há informações de que Murilo teria sido solto nessa região. Entretanto, o rapaz ainda não foi localizado.

Ainda conforme a PCGO, Murilo foi vítima de roubo do veículo IX35 e teve sua liberdade restringida pelos assaltantes durante o trajeto de Ceres para Anápolis, local onde os criminosos foram mortos durante confronto com policiais militares.

A investigação

A Polícia Civil prosseguirá nos trabalhos investigativos e conta com o auxílio da população por meio de denúncias que poderão ser feitas através do Disque-denúncia 197. O inquérito policial será transferido do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Itaberaí para a Delegacia de Polícia (DP) de Ceres, cidade onde se consumou o desaparecimento, ainda nesta semana.

A PCGO informou também que vai oficiar o Corpo de Bombeiros para que esta instituição dê continuidade ao trabalho de buscas, ao passo que a Polícia Civil se concentrará nas investigações. Nenhuma linha investigativa está descartada e a PCGO trabalha com a hipótese de ocorrência do crime de roubo com restrição à liberdade da vítima.