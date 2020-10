5 ideias legais para o Dia das Crianças em tempos de pandemia

Se tem uma coisa que a pandemia tem exigido é paciência e criatividade dos pais. Afinal, os pequenos estão em casa desde março, quando as medidas para contenção do contágio pelo coronavírus começaram a valer em Goiânia. E com o Dia das Crianças chegando, a data pede algum tipo de celebração especial e sem contar com as possibilidades mais tradicionais. Afinal, o Parque Mutirama e o Planetário, por exemplo, ainda não estão funcionando.

Todas as ideias envolvem interação com os pais ou amiguinhos. Também tem ideias para o Dia das Crianças se encaixar em vários orçamentos. Portanto, confira a seguir e divirta-se com pequenos!

Visitar a Fazenda Jabuticabal

Que tal um dia em família colhendo jabuticabas? Pode aproveitar que o Dia das Crianças também cai em um feriado nacional (Nossa Senhora Aparecida) e pegar a estrada de carro até Hidrolândia. A Fazenda Jabuticacal fica só a 30 km de Goiânia e tem 42 mil pés de jabuticaba. É um programa ao ar livre, em que será possível manter o distanciamento.

No pomar, poderá comer quantas jabuticabas conseguir pelo custo de R$35 para adultos e crianças a partir de 10 anos. Crianças de 5 a 9 anos pagam meia-entrada (R$17,50) e menores de 4 anos não pagam. Mas temos algumas dicas: é permitido fazer piquenique e entrar com alimentos, porém não pode churrasco. São duas fazendas da mesma família uma ao lado da outra. Tem a Fazenda Jabuticabal e a Vinícola Jabuticabal. A última tem uma estrutura mais nova e local onde é permitido banho no rio. Além disso, nos dois lugares tem almoço feito em fogão a lenha, por R$ 54,90, o quilo.

Saiba mais sobre o passeio aqui!

Amigo secreto antecipado via internet

Que tal matar a saudade dos amigos da escola com um Amigo Secreto pelo Zoom? O sorteio é feito pela internet mesmo e os presentes podem ser enviados por aplicativo de entregas. A gente sabe que dá trabalho, mas pode valer a pena para reforçar os laços de amizade com os coleguinhas. E, assim, é uma forma de celebrar o Dia das Crianças com os amigos.

Piscina de plástico, banho de mangueira ou balão d’água

Olha, neste calorão de Goiânia, uma coisa que faz sucesso é piscina! Então, tá aí o presente perfeito para a criançada, uma piscina inflável, caso seu pequeno ainda não tenha. O programa é passar o dia inteirinho na água, com lanches gostosos e refrescantes ao longo do dia. Não vai rolar a piscina? Que tal um banho de mangueira divertido ou a velha e boa guerra com balões d’água?

Acampamento no quintal ou na sala

Sabe aquele deseje criado pelos filmes infantis, o de ir para um acampamento e fazer marshmallow na fogueira? Vamos adaptar e abrasileirar! Vamos montar um acampamento no quintal, com direito a barraca e espetinhos. Pode ser na sala também, mas antes vai ter uma sessão de cinema e pizza para celebrar o Dia das Crianças. E, dependendo do tempo que você (adulto) pode dedicar a este programa, vale preparar o lanches juntos com os filhos para todo mundo comer bem durante o acampamento. Afinal, em meio a toda essa “natureza do quintal”, é preciso aprender algumas técnicas de sobrevivência. Cozinhar, com certeza, é uma delas!

Passeio no parque e piquenique no Dia das Crianças

Um passeio no parque pode ser um programa seguro nos tempos de pandemia, uma vez que é possível manter distanciamento e delimitar a área para brincadeiras. Assim, vale levar uma canga ou toalha para forrar a grama e comidinhas gostosas feitas em casa para um piquenique. Se o seu pequeno já anda de bicicleta, pode ser uma ótima pedida. E para quem não sabe, quem sabe é a hora de ensinar. Lembre-se de explorar o local. Os parques de Goiânia estão cheios de surpresas. Confira algumas opções aqui!