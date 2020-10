Corpo achado em Anápolis é de jovem que estava desaparecido

O Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis confirmou que o corpo encontrado no município, na manhã da última segunda-feira (5/10) é de Murilo Ramos, de 25 anos, que estava desaparecido desde o dia 26 de setembro.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Murilo estava já em estado avançado de decomposição e foi encontrado por um agricultor que manobrava uma retroescavadeira. O IML informou que o corpo estava com as mãos amarradas para trás com um cadarço.

A família de Murilo perdeu o contato com o rapaz desde que ele saiu de Itapuranga, no dia 26 do mês passado, dirigindo um ix35 da marca Hyundai, que pertencia aos pais. Câmeras de segurança mostram quando Murilo é seguido por um outro carro. Após ter o veículo roubado, a polícia descobriu que os suspeitos iriam a uma casa em Anápolis.

O suspeitos foram interceptados, houve confronto com a polícia e os 4 homens vieram a óbito.