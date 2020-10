Força-tarefa quer impedir aglomerações em cidades turísticas no feriado

Para evitar aglomerações em 10 cidades turísticas do interior de Goiás, como aconteceu no feriado de 7 de setembro, o Comitê Permanente para Enfrentamento à Covid-19 do governo estadual montou uma força-tarefa durante o fim de semana prolongado do feriado de 12 de outubro, Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Assim, a operação, que terá início na próxima sexta-feira (9/10), envolve representantes do governo estadual (Polícia Militar, Goiás Turismo), Ministério Público de Goiás, Defensoria Pública, Judiciário e Legislativo das prefeituras municipais. O trabalho quer garantir o cumprimento dos protocolos sanitários adotados para conter a propagação do coronavírus.

O governo do Estado informou que apenas os turistas com reservas prévias, comprovação de locação de imóveis ou de hospedagem, assim como moradores locais poderão entrar nos municípios monitorados. “Serão feitas triagens na entrada das cidades para que não haja um fluxo como aquele que assistimos no 7 de setembro. Essa é nossa posição, não será apenas neste feriado, mas em todos que virão. Teremos equipe neste trabalho de maneira uniforme, todos eles seguindo aquilo que o programa estipula, com nossos protocolos”, afirmou o governador Ronaldo Caiado.

Diferentes estratégias nas cidades turísticas

Cada umas das cidades turísticas vai propor sua estratégia. Assim, como exemplo, a Polícia Militar (PM) citou medidas já confirmadas pelas prefeituras de Pirenópolis e Aruanã, como as barreias sanitárias.

O policiamento será reforçado pelo Comando Rodoviário nas vias estaduais, como já ocorre normalmente nos feriados prolongados. Dessa forma, a previsão é que sejam destinados mais 258 policiais militares para auxiliar o efetivo já existente nos principais municípios turísticos goianos. Além disso, o Batalhão Ambiental também fará operações especiais no Rio Araguaia, em lagos e cachoeiras.

De acordo com a PM, uma primeira abordagem será feita no sentido de orientação. Apenas em caso de descumprimento continuado das normas serão tomadas as medidas legais cabíveis, de acordo com os decretos estabelecidos no estado e nos municípios.