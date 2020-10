Mais um paciente vence a Covid-19 no HEJA

Mais uma paciente venceu a luta contra o coronavírus e recebeu alta nessa segunda-feira, 5, após internada para o tratamento da Covid-19 no Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (HEJA) e vai seguir em casa A fase final da recuperação.

A saída da paciente foi comemorada com aplausos e comoção de familiares e da equipe de saúde que a acolheu, ação simboliza vitória contra a doença. A paciente também não escondeu a felicidade em vencer a batalha contra o novo coronavírus. “Eu venci a Covid-19!”, carregava em um cartaz.

Lilia Ferreira Lino, de 55 anos, deu entrada na unidade de saúde no dia 24 de setembro com sintomas de quadro clínico da Covid-19. Ela foi encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu durante o período de internação. A paciente não precisou de ventilação mecânica.

O Hospital Estadual de Jaraguá Dr Sandino de Amorim (HEJA) tem 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outros cinco leitos de tratamento semicrítico que funcionarão como retaguarda. A equipe do hospital passou por intenso treinamento para prestar a população um atendimento excelência.

Mais do que uma simples internação, os pacientes do HEJA são atendidos com carinho, atenção e segurança pelos profissionais de saúde. Em tempos de Covid-19, a humanização dos atendimentos tem sido uma ferramenta indispensável para médicos e enfermeiros que estão na linha de frente no combate ao vírus na unidade de saúde.