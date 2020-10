Teatro Sesc tem programação especial no mês das crianças

O Teatro Sesc, em Goiânia, preparou uma programação especial neste mês das crianças. Mas como ainda estamos vivendo uma pandemia, os shows e espetáculos serão transmitidos on-line, gratuitamente, pelo canal do Sesc no Youtube.

O primeiro evento acontece no dia 10 de outubro, a partir das 15h, com apresentação do espetáculo “João e Maria”, da Cia. Flor do Cerrado, de Goiás. A história da peça se passa nos dias atuais. Assim, a aventura começa quando João e Maria abrem uma baú de velharias que os leva para o mundo da imaginação. Lá, eles vão viver uma aventura divertida e educativa.

No dia 11 de outubro acontece o espetáculo “Circo, Magia e Estripulias”, do Circo Laheto. A transmissão acontece a partir das 15h. A apresentação tem canções infantis e adultas, autorais e de domínio popular executadas ao vivo pelos artistas. Além disso, fazem números como diabolô, bambolê, tecido acrobático, acrobacias cômicas, trapézio, malabares e charivari.

No Dia das Crianças, a partir das 15h, o Teatro Sesc traz o espetáculo “Inesperável Público”, da Cia. Concertina (DF). A apresentação cômica resgata a essência do circo. Dessa forma, é feita pelas palhaças Marinês e Hipotenusa, que reinterpretam alguns números tradicionais de circo. Assim, tem mágica, equilibrismo, acrobacia, e é claro, muita palhaçada!

Mais apresentações no mês das crianças do Teatro Sesc

No dia 15 de outubro, o Teatro Sesc apresenta show de Jaqueline Leal, do grupo “Canta Divas”. A transmissão acontece a partir das 20h.

Já no dia 17 de outubro, às 15h, tem transmissão tem o show “Brincar como Antigamente”, do grupo “Umbiguinho A Umbigão”. A apresentação é recomendada para toda a família.

No dia 20 de outubro, às 20h, o Teatro Sesc recebe o espetáculo “Amor Por Anexins”, do Grupo de Teatro Guará. A peça conta a história de Inês e Isaías. Assim, a trama se desenvolve por meio de um elaborado jogo de palavras e ditados populares. Nesta montagem, o grupo mantém a tradição de um teatro popular.

A última apresentação do mês das crianças do Teatro Sesc é um show da banda Liga Joe, que faz um tributo ao Rock. Será no dia 23 de outubro, a partir das 20h.