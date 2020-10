Treinamento para Enfermaria promete revolucionar atendimento

O departamento de Enfermagem do Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) encontra uma das mais estimulantes missões. A proposta é treinar todos os colaboradores das áreas assistenciais (enfermeiros e técnicos), para que o serviço oferecido tenha ainda mais excelência. A proposta é reforçar protocolos e evitar desperdícios, que no dia a dia eram uma constância durante procedimentos rotineiros.

Estão sendo feitos treinamentos em três turnos, para dois perfis de profissionais (das Unidades de Terapia Intensiva e das Enfermarias) de forma separadas, para que todos os colaboradores sejam atingidos pela ideia e consigam receber aulas teóricas e práticas. No módulo de aulas práticas, são apresentados estudos de casos reais. A proposta é que os próprios membros do departamento possam enxergar soluções diferentes e até com mais resultado, em tomadas de decisões sob a pressão que a função exige.

O Hugo é um hospital escola e tem oferecido os treinamentos de modo intensificado aos profissionais que atuam na unidade. A capacitação profissional é tratada com seriedade pela administração. “A ideia é justamente fazer com que o colaborador receba o mais capacitado treinamento para desempenhar as atividades de forma técnica e suficientes, de modo unificado em cada uma das funções”, comenta Janine de Paula, gerente assistencial do Hugo.

O Hugo trata o dinheiro público com o respeito que o cidadão merece, conforme explica a gerente. “O uso dos equipamentos adequados reflete em uma utilização correta do aparato hospitalar. Isso reflete em melhor empenho do erário público e o nosso interesse é justamente zelar do dinheiro investido pelo contribuinte, completa Janine.

O Treinamento Permanente vai até o dia 14 de janeiro de 2021 e, até lá, todas as terças e quintas-feiras, os colaboradores Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem têm por determinação separar uma hora do turno para aprimorar o conhecimento.