Festa das Nações terá delivery e programação cultural totalmente on-line

A Festa das Nações 2020 terá um formato diferente. Devido à pandemia do coronavírus, o circuito gastronômico, que acontece em Goiânia, de 9 a 18 de outubro, terá delivery em parceria com a 99Food, com entrega grátis e 40% de desconto. Além disso, o público poderá ir aos restaurantes participantes. Ademais, toda a programação cultural do evento será on-line, com quatro dias de lives, com shows de artistas goianos e oficinas de culinária.

O público da Festa das Nações 2020 poderá optar por diversos pratos diferentes, já que 20 restaurantes de Goiânia participam da feira. Assim, os chefs servirão menus com opções como bacalhau, picanha de pintado, pizza, moqueca de pintado, tapiocas, yakisoba, chilli, carnes e massas.

Os restaurantes participantes são: Thiosti, Ankai, Maxsushi, Nathely, Armazém da Massa, Himitsu e Bendita Tapioca. Além disso, Celsin, Fábrica de Sushi, Bottega Cervejaria e Detroit, dentre outros.

Shows on-line

Durante os quatro dias de lançamento da Festa das Nações 2020, o circuito de lives será transmitido do Centro Cultural Oscar Niemeyer, pelo YouTube do evento. Assim, na programação há shows de Anderson Richards com show acústico, Liga Joe e Heróis de Botequim. Além disso, Xexéu e Claudia Garcia, que se apresentam com repertórios democráticos e que contemplam os gêneros como rock, pop, instrumental, sertanejo e samba. Para as crianças, no dia 12 de outubro, haverá o show musical “Os Saltimbancos – Musical Kids”

O evento ainda terá duas oficinas culinárias: “Harmonizando Stella com seu pedido”, com o sommelier de cervejas Thiago Franco. E também “Cortes para Churrasco”, da mestre churrasqueira Diva Soares.

Serviço: Festa das Nações 2020

Quando: De 9 a 18 de outubro

Onde: Circuito Gastronômico (Por delivery ou nos restaurantes participantes) | Shows e oficinas: YouTube

Circuito de lives Festa das Nações 2020:

Dia 9/10 – Sexta Feira

18h- DJ Luiza Martinez

19h30- Harmonizando Stella com seu pedido – Thiago Franco

20h- Show Acústico com Anderson Richards (Vocal Mr. Gyn)

Dia 10/10 – Sábado

18h- DJ Luiza Martinez

19h- Cortes para Churrasco – Mestre Churrasqueira Diva Soares

20h- Show com Liga Joe

Festa das Nações 2020 – Dia 11/10 – Domingo

18h- Dj Fábio Ferrá

20h- Show com Heróis de Botequim

Dia 12/10 – Segunda Feira

12h- Os Saltimbancos – Musical Kids

13h- Show com Xexéu, João Garoto e Claudia Garcia