Morre radialista Adolfo Campos, comentarista da TV Serra Dourada

A TV Serra Dourada, por meio de um comunicado, confirmou na manhã desta quinta-feira (8/10) o falecimento do radialista e comentarista esportivo Adolfo Campos, de 61 anos. O profissional de comunicação participava diariamente do Jornal do Meio Dia, no quadro Show de Bola, e tinha como marca a irreverência e o bom humor para comentar esportes.

Adolfo faleceu em casa, na noite de ontem, quarta-feira, após sofrer um infarto. Natural de São Luís de Montes Belos, o comunicador deixa um filho, Adolfo Neto, e também os enteados Paula e André, filhos de Denise, esposa já falecida.

Atualmente, Adolfo atuava na Rádio Bandeirantes 820 e na TV Serra Dourada. Ele iniciou sua carreira no final da década de 1970 e também passou pelo grupo Jaime Câmara, trabalhando na TV Anhnaguera e rádio CBN.