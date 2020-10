Polícia de Goiás prende suspeitos de aplicar golpes em apps de venda

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu, na última terça-feira (6/10), três homens suspeitos de um crime conhecido como “golpe do intermediário”, que consiste no uso de indivíduo intermediário em transações comerciais por meio de aplicativos de venda.

Segundo a polícia, esse tipo de golpe tem aumentado consideravelmente e funciona da seguinte maneira: um intermediário (golpista) convence tanto o vendedor quanto o comprador do veículo, do aplicativo de compra e venda de veículos, a não se comunicarem diretamente.

O objetivo do criminoso é, ao final da suposta negociação, induzir que o valor de venda seja depositado em uma conta bancária indicada por ele, quando então, recebido o dinheiro, normalmente em conta de “laranjas”, o golpista some e deixa as vítimas no prejuízo.

Ainda de acordo com a PCGO, dos três presos, dois foram autuados em flagrante por terem emprestado contas bancárias para o recebimento de R$ 25 mil reais e R$ 20 mil reais, respectivamente. Já o terceiro foi autuado por auxiliar o executor dos crimes exercendo a função de agenciador de pessoas que se prestem ao papel de “laranja”.

Um quarto indivíduo, suspeito de ser o mentor e executor do crime, e que ficou com a maior parte do dinheiro do golpe, já foi identificado pelos investigadores e sua prisão pode acontecer a qualquer momento.

Os três presos foram autuados pelo crime de estelionato, cuja pena máxima pode chegar a cinco anos. Eles estão recolhidos na Delegacia de Capturas e à disposição da Justiça.