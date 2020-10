Em operação da PC em Goiânia, 130 policiais cumprem mandados contra traficantes de drogas

A Polícia Civil de Goiás deflagrou, na manhã desta sexta-feira (9/10), uma operação com 130 policiais para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas em Goiânia. O grupo atua sobretudo na região Norte da capital e tem como chefe três irmãos, fato que deu origem ao nome da ação policial, Operação Consanguíneos.

Segundo a Polícia Civil, os 130 policiais estão nas ruas para cumprir 17 mandados de prisão temporária e 22 de busca e apreensão. A corporação informou que a ação, executada após quatro meses de investigação, tem por objetivo desmantelar uma associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas em Goiânia, especialmente na região Norte, onde, “para além da disseminação de entorpecentes, age como verdadeiro poder paralelo, expulsando ou permitindo o regresso de moradores com dívidas de tráfico, solucionando contendas locais etc”.

Ainda conforme a polícia, o grupo dominava a região com com o uso de violência e seus integrantes contam com diversas passagens criminais, inclusive por homicídios qualificados, via de regra contra “concorrentes” do tráfico ou dependentes de dívidas.

Aguarde mais informações.