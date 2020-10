Genshin Impact: game free de mundo aberto que está contagiando

Genshin Impact é um game online gratuito de mundo aberto no estilo RPG e com visuais no estilo Anime. Desenvolvido pela empresa chinesa miHoYo pode ser baixado e jogado gratuitamente nas plataformas PS4, iOS, Android e Windows PC. Classificado pela ESRB (Entertainment Software Rating Board) como TEEN, recomendado a partir de 13 anos mais ou.