Prefeitura de Goiânia autoriza retorno de eventos de negócios na cidade

A prefeitura de Goiânia autorizou na quinta-feira (8/10), o retorno, seguindo protocolos de segurança sanitária, dos eventos de negócios na capital. A retomada das atividades do segmento foi definida em reunião realizada pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública de Goiânia (COE) com a participação de representantes do setor de eventos da cidade.

A realização de simpósios, congressos, feiras e atividades estavam suspensas em razão da pandemia do coronavírus desde o mês de março. Assim, segundo o COE, a retomada acontecerá a partir da próxima semana.

Nesta sexta-feira (9/10), as entidades representativas do setor voltam a se reunir com o COE, desta vez para discutir as regras para a retomado dos eventos sociais, como aniversários, casamentos e formaturas, entre outros.

O que ficou definido na reunião

Durante a reunião ficou definida a retomada gradual das atividades do setor de eventos de negócios. Dessa maneira, está estabelecido que a ocupação máxima deve ser de 50% dos espaços ou até 150 participantes. Também é necessário garantir distanciamento de 1,5 metro nas áreas destinadas ao acesso e de 2 metros entre os participantes durante os eventos.

Além disso, as entidades empresariais reafirmaram o compromisso com a rigorosa execução dos protocolos de prevenção e higiene. Portanto, o uso da máscara é obrigatório, bem como a oferta de álcool 70%. Ademais, deve ser feita a limpeza frequente de ambientes, banheiros, superfícies e áreas de uso comum e preferência por uso de ventilação natural.

“A retomada das atividades é vital para as empresas e os empregos do setor de negócios, último segmento econômico à voltar às atividades”, disse o presidente do Sindtur, Ricardo Rodrigues.

Já o presidente do Sindibares Goiânia, Newton Pereira, afirmou que, com o retorno dos eventos, o segmento tem a oportunidade “de começar a recuperar as perdas dos mais 200 dias fechados”.