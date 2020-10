Rua do Lazer, no Centro, é entregue após revitalização

A revitalização da Rua do Lazer, na Rua 8, no Centro de Goiânia, foi entregue na manhã do dia 19 de outubro. Assim, o local passou por um processo de reforma geral. Dessa forma, foi instalado um novo sistema de drenagem, calçamento seguindo as regras de acessibilidade, paisagismo e quiosques. Além disso, o local tem novos equipamentos, mobiliário urbano e espaços destinados para apresentações culturais e prática de esportes.

Os dois becos que compõem o espaço também foram revitalizados. Assim, um será mais dedicado aos esportes e o outro à cultura. Além disso, a Rua do Lazer será o primeiro espaço público a receber o novo sistema de monitoramento por câmeras que será instalado pela Prefeitura na capital. Dessa forma, ao todo serão instaladas no local quatro câmeras de monitoramento 24 horas. Assim, todas serão dotadas de Internet das Coisas, que são sensores que coletarão informações técnicas como a qualidade do ar e a temperatura. Os dados subsidiarão a gestão em estudos e ações.

A Rua do Lazer ganhou também mesas e tabuleiros para a prática de jogos. As obras começaram em abril e tinham previsão inicial de três meses. No total, duraram seis meses, o que gerou reclamação dos lojistas na região.

Arte urbana

Além disso, um movimento de 145 grafiteiros de Goiânia, Anápolis e Brasília passaram o fim de semana grafitando o local. Assim, a ideia é transformá-lo numa galeria a céu aberto de arte urbana na capital.

O #TeamAproveite foi até o local na manhã de domingo (dia 20/10). Assim, em nossa visita à Rua do Lazer, pessoas passavam e tiravam fotos dos novos grafites e também da rua, que estava bem limpa. No fim da manhã, um bar funcionava no local e servia chope.

A inauguração da revitalização da Rua do Lazer faz parte de uma série de programações que serão realizadas em comemoração aos 86 anos de Goiânia.