Teatro Sesi GO retoma a programação cultural com lives até dezembro

O Teatro Sesi GO, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia, anunciou, nesta semana, a retomada da programação cultural. Por causa da pandemia de coronavírus, até dezembro, as apresentações da tradicional Terça no Teatro ocorrerão sem a presença de público, sendo transmitidas pelo Youtube. Assim, o calendário tem oito datas com atrações às terças-feiras. Além disso, há três programações especiais na semana do aniversário de 10 anos do Teatro Sesi GO.⁣

A programação começa com a apresentação especial da cantora Maria Eugênia, na terça-feira (13/10), às 20h. Nesta Terça no Teatro, ela terá a seu lado no palco Luiz Chaffin, nos violões e guitarras, e Henrique Reis, no piano. Ou seja, pela internet, o público poderá acompanhar esta formação inédita. Maria Eugênia considera a parceria “ideal tanto para mostrar a diversidade do seu repertório, como para dar uma liberdade maior às performances”.⁣⁣

Confira a programação do Teatro Sesi GO

Em outubro, além das performances da Terça no Teatro, de Terra Cabula (20/10) e da Orquestra Sinfônica de Goiânia (27/10), há ainda as apresentações especiais que celebram o aniversário da instituição. Pádua se apresenta no dia 28 de outubro (quarta-feira) e a Cia Teatral Oops, no dia 29 de outubro (quinta-feira).

Já em setembro haverá apresentações musicais de Solia Steter (3/11), Kleuber Garcez (10/11), Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (17/11). Além disso, há o espetáculo com a Dwik Produções (24/11), no fechamento do mês.

Para dezembro, apenas as duas primeiras terças terão atrações, Alex Viola e Romerito (1/12) e Milla Tuli (8/12), encerrando, assim, o projeto Terça no Teatro, em 2020.