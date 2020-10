Redução significativa, diz Bombeiros sobre incêndio na Chapada dos Veadeiros

O Corpo de Bombeiros de Goiás divulgou uma nota, no final da tarde deste sábado (10/10), em que informa que os incêndios na Área de Proteção Ambiental (APA) Pouso Alto e no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros apresentaram reduções significativas, fruto da ação de combate às chamas em conjunto com as condições meteorológicas.

Segundo a nota, “no último voo de reconhecimento, ao final do dia, foi identificado apenas um foco de incêndio ativo [na região da Chapada], onde se concentram brigadistas e bombeiros militares em combate”.

Os bombeiros alegam que “as ações de combate associadas às condições meteorológicas mais favoráveis que nos dias anteriores contribuíram para uma redução significativa dos incêndios na região da Chapada dos Veadeiros”.

Um novo reconhecimento das regiões afetadas está previsto para hoje, domingo, para fins de avaliação quanto à necessidade ou não de novas intervenções.