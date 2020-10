Decreto permite reabertura do zoológico e volta das caravanas na 44

O novo decreto da prefeitura de Goiânia, publicado no Diário Oficial do Município no fim de semana, libera, a partir do dia 14 de outubro, o retorno de 60% das caravanas com excursões de grupos de compras na região da Rua 44. Além disso, o funcionamento do Zoológico, os eventos de negócios e o retorno do horário normal de funcionamento dos estabelecimentos. As medidas fazem parte da flexibilização dos decretos estabelecidos devido a pandemia do coronavírus (Covid-19).

Na reabertura do zoológico, as pessoas deverão seguir protocolos rígidos sanitários e de controle do público. Ademais, funcionários do parque receberam treinamento. Além disso, a estrutura do local passou por reformas e adequações.

O novo decreto da prefeitura de Goiânia definiu também a liberação de 60% das caravanas de compras na Região da 44. Porém, o controle ficará por conta da Associação Empresarial da Região da 44 (AER-44). A Associação vem adotando uma série de protocolos próprios, incluindo barreiras sanitárias nas vias do local. Porém, é possível ver aglomerações na região.

Além das flexibilizações da prefeitura de Goiânia, nesta semana acontece a volta do horário comercial adotado pelos estabelecimentos antes das ações de prevenção ao Covid-19. Assim, não há mais obrigatoriedade do escalonamento de horários para o comércio em Goiânia.

Regras serão definidas pela prefeitura de Goiânia

Tanto a reabertura do Zoológico, quanto a volta dos eventos de negócios e das caravanas na 44 terão regras estabelecidas em Portaria da Secretaria de Saúde da prefeitura de Goiânia para funcionamento e liberação, que deverá ser divulgada em breve. Além disso, o retorno de horário normal dos estabelecimentos comerciais terão normas para funcionamento divulgadas em Portaria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec).

Recentemente, a prefeitura de Goiânia autorizou o retorno do horário de funcionamento dos shoppings. Dessa forma, voltaram a funcionar das 10h às 22h, além de ter sido definido o fim das restrições de vagas de estacionamento.