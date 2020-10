Horário de funcionamento do comércio de Goiânia volta ao normal nesta quarta (14)

Após a publicação do decreto 1.808 no Diário Oficial do Município, a Prefeitura de Goiânia liberou o retorno de 60% das caravanas e excursões de grupos de compras na região da Rua 44 já a partir de amanhã, quarta-feira (14/10). Além disso, ficam liberados o funcionamento do Zoológico, os eventos de negócios e horário normal de funcionamento, sem escalonamentos, dos estabelecimentos comerciais.

O controle das caravanas e excursões na 44 ficará por conta da Associação Empresarial da Região da 44 (AER-44), que, conforme a prefeitura, já adota série de protocolos próprios, incluindo barreiras sanitárias nas vias do local.

Quanto à reabertura do zoológico, prevista para amanhã, dia 14/10, a visitação das pessoas deverá seguir protocolos sanitários e de controle do público. Segundo a Prefeitura de Goiânia, funcionários do parque receberam treinamento e a estrutura do local passou por reformas e adequações.

Já quanto ao horário de funcionamento do comércio de Goiânia, esse volta ao normal, o que significa que não há mais obrigatoriedade do escalonamento de horários. O retorno de horário normal dos estabelecimentos comerciais terão normas para funcionamento divulgadas em Portaria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec).

Recentemente, foi autorizado o retorno do horário de funcionamento dos shoppings, das 10 às 22h, com o fim das restrições de vagas de estacionamento.

Por fim, a prefeitura liberou o retorno das feiras de negócios, congressos e seminários desde que adotem as medidas de combate ao novo Coronavírus.