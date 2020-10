Museu Casa de Cora Coralina, na cidade de Goiás, reabre após 7 meses

O Museu Casa de Cora Coralina, na cidade de Goiás, irá reabrir as portas na próxima terça-feira (13/10), após quase sete meses com funcionamento suspenso, por causa da pandemia do coronavírus. O período fechado, como medida de contenção do contágio por Covid-19, teve grande impacto na arrecadação do museu, que não tem fins lucrativos, mas cuja manutenção é feita com os valores da bilheteria. Assim, o Governo de Goiás viabilizou um auxílio financeiro de R$ 120 mil para retomada do seu funcionamento.

Segundo a diretora da Casa de Cora, Marlene Vellasco, o auxílio do governo será essencial para pagamento de dívidas em atraso e salário dos funcionários. O projeto de lei que destina o montante ao museu foi anunciado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no dia 20 agosto, durante solenidade que encerrou o Ano Cultural Cora Coralina. A aprovação ocorreu pela Assembleia Legislativa foi unânime. Assim, a subvenção social prevista na Lei nº 20.853 foi realizada por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás).

No último sábado (10/10), uma solenidade repleta de homenagens aos sete funcionários, que fizeram a manutenção do lugar, mesmo sem receber salários, ocorreu no quintal do casarão que abriga o museu e marcou a entrega do montante à instituição. Além de Caiado, participaram o secretário de Cultura de Goiás, Adriano Baldy e a prefeita da cidade de Goiás, Selma Bastos.

Reabertura e protocolos contra a Covid-19

A reabertura do museu Casa de Cora Coralina seguirá todas as recomendações exigidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela vigilância sanitária municipal e, também, pelo Conselho Internacional de Museus (Icomos).

Assim, o funcionamento será de terça-feira a domingo, das 9h às 13h. Para visitar o espaço, que tem demanda de turistas do Brasil e do mundo, é preciso fazer agendamento prévio. Isso pode ser feito pelo telefone (62) 3371-1990 ou por e-mail [email protected].

Só será permitida a entrada de seis pessoas por grupo, respeitando um intervalo de 20 minutos. Dessa forma, os turistas entrarão por uma porta e sairão por outra, evitando aglomeração. Além disso, é obrigatório o uso de máscaras de proteção facial, conforme decreto estadual vigente em Goiás.

Sobre a Casa de Cora Coralina

O Museu Casa de Cora Coralina fica às margens do Rio Vermelho, na cidade de Goiás. Trata-se de um casarão, onde em 20 de agosto de 1889, Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, a Cora Coralina, nasceu. A poetisa viveu na antiga Vila Boa, fazendo doces e brincando com as palavras em forma de versos.

Cora Coralina faleceu aos 95 anos em Goiânia, no dia 10 de abril de 1985. Quatro anos depois, o casarão onde passou a maior parte da vida se transformou no museu. Atualmente, o lugar expõe obras literárias, móveis e objetos do uso pessoal da poetisa. Além disso, contempla os costumes de quando o município era a capital do Estado.