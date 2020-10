Jogo gratuito compensa? A lição de Genshin Impact

O que você acha de um jogo gratuito faturar mais de 60 milhões de dólares em sua primeira semana de lançamento? Assustado com a cifra? É esse valor que o jogo Genshin Impact da produtora miHoYo faturou em sua primeira semana de lançamento, somente nas plataformas mobile App Store e Google Play, segundo levantamento da SENSORTOWER.

Você pode estar se perguntando como é possível um game faturar tanto sendo oferecido gratuitamente. A fórmula de sucesso é um sistema interno em que jogadores conquistam item ou personagem juntando itens recebidos de forma aleatória, mas que podem ser comprados caso não sejam contemplados pela sorte. É como se você participasse de um bingo gratuito mas pudesse comprar os prêmios que te interessassem.

Muitos games possuem vendas internas mas geralmente de itens apelidados de “cosméticos”, como roupas, “skins”, fantasias, papel de parede, dentre outros penduricalhos que deixam o personagem ou jogo mais bonitos. É como se você pudesse ir ao shopping e comprar roupa ou fazer um corte de cabelo “maneiro” para ficar mais “descolado” entre a galera. Nesse tipo de jogo a vaidade e a vontade de ser aceito em um grupo leva muitos a gastarem um bom dinheiro. Já no Genshin Impact os itens realmente melhoram a força e poderes dos personagens. Você pode pensar que graça tem comprar para ganhar, uma forma conhecida entre os gamers como pay-to-win, se a vitória só é resultado de um esforço continuado de superação dos próprios limites. Porém no Genshin Impact o jogo é sempre contra o computador e a vantagem dos itens já existe com a distribuição de itens aleatoriamente. Isso é o que torna a compra aceitável. Se fosse jogador contra jogador (PvP) não haveria senso de justiça e recompensa em jogar contra players que compraram itens melhores que os seus. Além dos itens o jogador pode comprar personagens para jogar com aparência e poderes diferentes.

O outro segredo do jogo além do estilo anime e do vasto mundo a ser desbravado é o sistema multiplataforma em que jogadores de PlayStation, PC, Android e iOS desfrutam do mesmo ambiente. Existe até um modo cooperativo (Co-op) em que você pode se juntar a outras pessoas reais para explorar o mundo de Genshin Impact e realizar desafios ou missões com outros jogadores. Mas sempre contra o computador. Ainda não é possível jogar contra outro jogador. É uma pena apenas que o jogo não esteja disponível para o console da Microsoft, XBox. Mas isso é tema para uma outra matéria.

Matéria de: Rodrigo Marques Teixeira