Justiça pune coligação de Vanderlan por irregularidades na campanha

A Justiça Eleitoral deferiu novas liminares contra a coligação Goiânia em um Novo Momento, do senador e candidato a prefeito Vanderlan Cardoso, do PSD. A decisão seria em decorrência de irregularidades no programa eleitoral e por material divulgado nas redes sociais.

Vanderlan teria usado cenas no Senado no programa eleitoral, o que é vedado pela lei eleitoral. Assim, a Justiça determinou a suspensão dos programas, sob pena se multa de R$ 5 mil por dia caso a decisão seja descumprida.

Em outra decisão, a Justiça Eleitoral determinou a exclusão de post nas redes socais de Vanderlan por entender que a coligação distorcia dados referentes a pesquisa eleitoral para induzir o eleitor ao erro.

O gráfico utilizado nas redes do candidato seriam desproporcionais aos dados numéricos apresentados, colocando Vanderlan em ampla vantagem em relação aos demais candidatos.

A reportagem do Dia Online entrou em contato com a assessoria do candidato Vanderlan Cardoso e aguarda um retorno