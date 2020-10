Pandemia muda vacinação de colaboradores do Hugo

Colaboradores do Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) recebem, durante esta semana, doses de duas vacinas. A imunização acontece durante o período de trabalho, enquanto os profissionais desempenham suas funções. A medida impede que haja aglomeração, mantém todos os colaboradores imunizados. Uma das vacinas entrou no calendário de profissionais da saúde por conta da pandemia causada pelo coronavírus.

São oferecidas doses contra Sarampo, aos colaboradores com idade entre 20 e 49 anos. Além disso, são fornecidas doses da vacina Pneumocócica 23 Valente, que previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo. Esta segunda vacina é indicada à população inhdígena e grupos-alvo específicos, mas em condição da pandemia causada pelo COVID-19, o Ministério da Saúde (MS) determinou que profissionais da saúde atuantes na linha de frente sejam imunizados.

“Nós visamos pela saúde de toda a comunidade, esse é o nosso objetivo maior, mas cabe também a nós, como administração, preservar a integridade dos nossos colaboradores e esse é o nosso papel primordial, porque se temos profissionais afastados, naturalmente, teremos deficiência no serviço que oferecemos”, conta a diretora-geral da unidade, Dulce Xavier.

Gerente de Assistencial do Hugo, Janine de Paula revela que o objetivo da campanha é atingir 100% do plantel. “Todos os colaboradores têm o dever, periodicamente, de atualizar as informações da Carteira de Vacinação junto à administração do hospital. Como estamos proporcionando de forma massiva essa vacinação, acredito que teremos o total de pessoas imunizadas, naturalmente.”