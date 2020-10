Caiado anuncia ajuda de custo a servidores da educação

O governador Ronaldo Caiado lança nesta quinta-feira (15/10), Dia do Professor, o Equipar e a segunda etapa do Reformar Goiás, dois programas voltados para reformas e aquisição de equipamentos em escolas estaduais, e ainda anuncia uma ajuda de custo que será liberada a todos os servidores da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), em dezembro próximo. A solenidade será na sede da Seduc, às 9h, com a participação da secretária Fátima Gavioli.

Com o programa Equipar, o Governo de Goiás, por meio da Seduc, destinará uma verba específica para cada escola adquirir, de forma direta e descentralizada, equipamentos como móveis, fogões e computadores. O objetivo é acelerar o processo de compra e atender necessidades específicas de cada unidade.

Nesta primeira fase do programa, será investido um total de R$ 23,4 milhões contemplando os 148 Centros de Ensino em Período Integral (Cepi). Cada escola em tempo integral irá receber R$ 157.500,00, recurso que pode ainda ser empregado na contratação de serviços de manutenção de computadores, desinsetização e higienização da unidade.

Já o Reformar Goiás, lançado em dezembro de 2019, entra em sua segunda etapa com um investimento total de R$ 29,9 milhões. Nesta fase, cada uma das 936 escolas estaduais irá receber R$ 32 mil para pequenas obras em cozinhas e banheiros. Se a unidade já reformou essas áreas, o valor poderá ser utilizado em outros serviços, como na substituição de janelas, revestimento e piso, desde que não requeiram Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Na solenidade, o governador também anuncia o investimento de R$ 100 milhões para a liberação de uma ajuda de custo a todos servidores da rede estadual de ensino. Efetivos, comissionados e contratos temporários vão receber, em dezembro, um valor proporcional aos meses trabalhados em 2020 e à carga horária de cada um. É uma forma de o Governo de Goiás reconhecer e valorizar os profissionais da educação, que tiveram custos extras com aquisição de equipamento e aumento do usos de dados de internet durante o regime de aulas não presenciais, em razão da pandemia da Covid-19.

No evento, que terá transmissão ao vivo nas redes sociais (Facebook.com/Ronaldo Caiado e Facebook.com/Governo de Goiás), serão adotadas todas as medidas de prevenção ao coronavírus, como distanciamento social e uso obrigatório de máscaras.