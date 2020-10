Caiado participa de 1º evento de campanha de Vanderlan Cardoso

O governador Ronaldo Caiado (DEM) marcou presença no primeiro evento de campanha do candidato à Prefeitura de Goiânia, Vanderlan Cardoso, do PSD. O evento ocorreu na noite da última quinta-feira (15/10) e contou também com a presença do deputado estadual Bruno Peixoto (MDB), líder do governo na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), e do vereador Welington Peixoto (DEM).

No evento eleitoral, Caiado elogiou Iris Rezende, atual prefeito de Goiânia, e destacou que o apoio a Cardoso é importante “pois as parcerias entre os poderes é essencial para um bom andamento da gestão”. “Eu gostaria de ter recebido o Estado de Goiás como você vai receber a prefeitura de Goiânia. O Iris Rezende é um craque. Pegou a cidade totalmente quebrada, endividada, recuperou o quadro fiscal, conseguiu fazer empréstimos e está conseguindo avançar nas obras em toda a cidade”, disse o governador.

Ao agradecer o apoio de Caiado, Cardoso disse que muitas das propostas do Plano de Governo só foram possíveis de serem pensadas “porque tinham o aval do governador”. “Os polos de desenvolvimentos que vamos levar para todas as regiões da cidade, em diversas áreas, como moda, artesanato, móveis, serralheria, marcenaria, não seriam viáveis sem o apoio do governo do Estado, por meio dos incentivos fiscais. Eu, assim como o governador, estou preparado para ser prefeito e não vou decepcionar ninguém” finalizou Vanderlan.

A coligação Goiânia em um Novo Momento é composta por sete partidos, incluindo o PSD, que encabeça a chapa: PSD, PSC, Democratas, Progressistas, PTB, PMN e Avante.