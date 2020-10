Companhia Azul volta a operar em Caldas Novas em dezembro

O aeroporto de Caldas Novas, em Goiás, voltará a receber aeronaves nas cores da Azul a partir de 17 de dezembro. Os voos terão como destino o aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, principal base de operação da companhia no país. A venda de passagens de e para a cidade será aberta neste sábado, 17 de outubro, em todos os canais oficiais da Azul, com valores promocionais a partir de R$ 350,75*.

As operações serão cumpridas às quintas, sábados e domingos com as aeronaves modelo Embraer 195 E1, com capacidade para 118 Clientes. As novas operações seguirão os rígidos protocolos sanitários adotados pela empresa desde o início da pandemia.

“Estamos ampliando as operações da companhia a cada mês, seguindo nosso plano de retomada do serviço de transporte aéreo em todas as regiões do Brasil. Caldas Novas é uma região turística e ideal para aqueles que quiserem aproveitar a alta temporada de verão com segurança e tranquilidade, por isso estamos retomando nossas ligações neste destino com o principal aeroporto da Azul no país em dezembro. Com a conectividade de nossa malha, os Clientes de todas as regiões do país poderão voar em horários convenientes para o destino goiano”, destaca Vitor Silva, gerente de planejamento de malha da Azul.

Com a inclusão de Caldas Novas e o aumento no número de operações, o aeroporto de Campinas terá 142 voos diários para 48 destinos a partir de dezembro. Dessa forma, Clientes da cidade goiana poderão se conectar na cidade do interior de São Paulo para destinos como Rio, BH, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Recife, Goiânia, Brasília, Belém, Manaus, Salvador, Fortaleza e todo o interior de São Paulo e de Minas Gerais.