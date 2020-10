Covid-19 já fez mais de 5.300 vítimas fatais em Goiás

O estado de Goiás tem 5.348 óbitos por covid-19 confirmados. O número é da plataforma virtual Painel COVID, da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) e foi atualizado às 8h13 desta sexta-feira (16). Ainda de acordo com o painel, o número de infectados está em 235.365, com 171.748 casos descartados e 225.630 recuperados.

Segundo as informações do painel do governo quanto aos óbitos causados por covid-19, a taxa de letalidade da doença está em 2,27%. Há 41 óbitos descartados e 225 sob suspeita.

A maior quantidade de infectados está no público feminino: 124.429, o equivalente a 52,87%, contraíram a covid, enquanto os infectados do sexo masculino foram 110.896, 47,12%, até agora.