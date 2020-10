HMAP festeja Dia Mundial da Alimentação

Por Hélmiton Prateado

O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) promove nessa sexta-feira, 16 uma rodada prática em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação. O objetivo é ampliar junto aos colaboradores e pacientes a cultura de que a alimentação saudável é a base para saúde e bem viver.

De acordo com a coordenadora de nutrição do HMAP, Amanda de Oliveira, durante as refeições servidas durante o dia haverá uma ampliação dos protocolos já feitos diariamente, com reforço na diversificação e busca por uma alimentação saudável. “Precisamos ter consciência de que somos o que comemos e que cuidar da alimentação mais natural e salutar possível é a base para uma vida plena e agradável em todos os sentidos”, comenta.

A começar do café da manhã servida no refeitório do HMAP a mesa foi reforçada com frutas variadas e mensagens de incentivos para que os colaboradores busquem alimentos variados e naturais. Sucos naturais, farináceos, grãos e fibras foram oferecidos em maior diversidade para aplicar a noção de que a variedade e naturalidade é a base para uma alimentação saudável.

Para pacientes também foi pensada uma ação que os incentive a consumir alimentos mais naturais e variados possível. Amanda lembra que o prato para obedecer a esses princípios precisa ser o mais colorido possível, mesclando proteínas, carboidratos e vegetais variados. Em cada embalagem que pacientes receberão ao longo do dia, nas seis refeições servidas (café da manhã, lanche da manhã, almoço, colação, jantar e ceia) será colada uma mensagem de incentivo para lembrar que a base de uma vida plena é a alimentação mesclada com paz no coração.

Nas mesas há também mensagens falando da importância de conscientização e para evitar o desperdício. “Temos plena certeza que vamos conseguir ampliar a consciência em nossos colaboradores e pacientes de que a alimentação é a base para vivermos melhor”, finaliza a coordenadora.