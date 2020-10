Roubo de veículos tem queda de 75% em Goiás, diz SSP

Conforme os dados do Observatório de Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), houve uma redução de 75,70% nos registros de roubo de veículos no estado entre janeiro e setembro de 2020, em comparação com os nove primeiros meses de 2018. Ainda de acordo com o órgão, nesse mesmo período, o roubo de cargas também apresentou diminuição de 75,98%.

Rodney Miranda, titular da SSP-GO, comemorou os números e disse que o trabalho das corporações tem refletido “não só para a redução dos índices, mas principalmente para a percepção e sensação de segurança que a população de Goiás hoje tem sentido”.

“Segundo o relato daqueles que já estão há mais tempo em atividade aqui no Estado, é uma sensação de segurança inédita em Goiás. Então, já estamos colhendo frutos importantíssimos”, declarou.

O delegado titular da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), Paulo Ludovico, também elogiou os índices. Segundo Ludovico, o resultado “é fruto de três pilares básicos: planejamento, combate à macrocriminalidade e continuidade nas investigações”.