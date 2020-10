Eleições 2020: Pesquisa mostra empate técnico entre Maguito e Vanderlan

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Diagnóstico e divulgada pelo Sistema Sagres mostrou um empate técnico entre os candidatos à Prefeitura de Goiânia, Vanderlan Cardoso (PSD) e Maguito Vilela (MDB). Conforme a pesquisa, Maguito apresentou 25,5% das intenções de voto, enquanto Vanderlan teve 25,6%. Já a candidata Delegada Adriana Accorsi (PT), teve 13,9%.

O quarto e o quinto lugar da pesquisa ficaram com o deputado Major Araújo (PSL), com 3,7% e Alysson Lima (SD), com 3,5%.

Veja abaixo como ficou o resultado da pesquisa:

Maguito Vilela (MDB)- 27,5%

Vanderlan Cardoso (PSD)- 25,6%

Delegada Adriana Accorsi (PT)- 13,9%

Major Araújo (PSL)- 3,7%

Alysson Lima (Solidariedade)-3,5%

Elias Vaz (PSB)-3,2%

Samuel Almeida (PROS)-3,2%

Talles Barreto (PSDB)- 1,6%

Fábio Júnior (UP)- 0,5%

Gustavo Gayer (DC)- 0,3%

Virmondes Cruvinel (Cidadania)- 0,2%

Antônio Neto (PCB)- 0,0%

Cristiano Cunha (PV)-0,0%

Manu Jacob (PSOL)- 0,0%

Vinicius Gomes (PCO)-0,0%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,7%

Não sabe/ Opina: 9,1%

Na pesquisa espontânea, o resultado foi semelhante, com Maguito levando uma leve vantagem. O emedebista ficou com 22,4%, enquanto Vanderlan teve 21,3%. A Delegada Adriana Accorsi teve 11,2%.