Em Goiás, seis são presos suspeitos de praticar o ‘golpe do novo número’

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu, na última semana, seis suspeitos de participarem do golpe conhecido como “golpe do novo número”, em que os criminosos entram em contato com as vítimas e se passam por um membro da família que trocou de número, pedindo dinheiro logo em seguida. Conforme a polícia, esse golpe tem se alastrado pelo país.

A prisão dos suspeitos foi feita pelo Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GREF/DEIC), na Operação Conta Espelho II, e deu sequência às investigações de outra operação desencadeada no início deste mês. Conforme a PCGO, os envolvidos foram presos na última quinta-feira (15/10). Durante a operação, também foram apreendidos aparelhos celulares.

Ainda segundo a polícia, esse tipo de golpe está se espalhando pelo Brasil e funciona da seguinte maneira: o estelionatário entra em contato com a vítima e a leva a acreditar que está falando com algum familiar ou conhecido que “trocou de número de telefone”. Após breve troca de mensagens, o criminoso pede dinheiro emprestado, o fazendo reiteradas vezes, até que a vítima perceba que quem está falando é um golpista utilizando o que pode se chamar de “conta espelho”.

“O que se tem percebido é que o mentor deste golpe, visando dificultar sua identificação e a recuperação dos valores, tem se valido de partícipes do crime, os quais aceitam auxiliar na prática criminosa agenciando terceiros e emprestando ou vendendo contas bancárias para o recebimento dos valores produto do crime”, afirmou a Polícia Civil.

Nesta ação, foram presos dois agenciadores e quatro titulares de contas bancárias beneficiárias de depósitos e transferências. Com as prisões efetuadas agora, outros participantes do crime já foram identificados e a PCGO trabalha para localizar e prender os mentores intelectuais dos delitos, os quais, ao que tudo indica, compõe uma organização criminosa especializada na prática deste golpe.