Secult Goiás faz programação especial on-line do aniversário de Goiânia

A Secretaria de Cultura (Secult Goiás) estreia, a partir desta terça-feira (20/10), uma programação especial em homenagem ao aniversário de 87 anos de Goiânia, comemorado no 24 de outubro. Assim, a iniciativa é mais uma ação do projeto Cultura em Casa, que foi iniciado durante a pandemia do coronavírus (Covid-19).

A Superintendência de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico da Secult elaborou um cronograma totalmente dedicado à data. Dessa forma, serão apresentados documentários, vídeocasts, fotos históricas, dentre outras formas de interação com o público, inclusive infantil.

Programação especial do aniversário de Goiânia

A programação comemorativa da Secult Goiás será aberta com o documentário “Goiânia, Goiânia”, produzido em 1997 pelo Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS-GO). Nele, está registrada a primeira vez em que o Hino de Goiânia foi gravado desde que foi composto por João Luciano Fleury Anatole Ramos, ainda na década de 1940.

Já no dia 24, aniversário de Goiânia, os destaques são a exibição do videocast “Goiânia e o pioneirismo de Attilio Corrêa Lima”, com a arquiteta e urbanista Ana Maria Diniz. Além disso, a postagem “História de Goiás – Fatos e Fotos”, que levará ao público informações e registros fotográficos de Pedro Ludovico Teixeira. Ele foi o responsável pela transferência da capital da cidade de Goiás para Goiânia, em 1937.

Também haverá continuidade da série “Pioneiros de Goiânia”. O projeto foi iniciado com um documentário sobre o artista e ceramista Antônio Poteiro, disponibilizado no YouTube da pasta no último dia 15.

O projeto “Colorindo com Di Magalhães” disponibilizará, para impressão, desenhos do artista que retratam os prédios históricos da Praça Cívica. Assim, quem participar pode enviar fotos dos trabalhos para a Secult publicar como parte da programação de aniversário de Goiânia.

A programação especial se estende até 11 de novembro. Todo o material faz parte do acervo que integra o arquivo histórico das unidades geridas pelas Secult Goiás.