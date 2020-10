Crimes violentos letais caem em Goiás, diz estudo

Os crimes violentos letais intencionais (homicídios dolosos, latrocínio e lesão corporal seguida de morte) apresentaram queda no estado de Goiás neste ano, em comparação com o ano passado. Segundos os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Goiás teve, no 1º semestre de 2020, 805 registros de crimes violentos letais. No mesmo período do ano passado, foram 970.

Outro tipo de crime que apresentou redução, conforme indicado pelo anuário, foi o de roubos e furtos de veículos. Foram 6.541 casos em 2019 contra 4.592 em 2020. Já quanto a roubos a estabelecimentos comerciais e residências, foram registrados 14.616 em 2019 contra 10.463 em 2020.

Todavia, crimes contra as mulheres tiveram um aumento. De acordo com a publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no quesito lesão corporal dolosa contra o sexo feminino, foram 4.826 casos foram registrados no 1º semestre de 2019, enquanto no mesmo período de 2020 foram 5.029.

O ano de 2019 não ficou atrás. O anuário apontou que só em Goiânia os casos de violência doméstica tiveram um aumento de quase 15%: foram 3.940 casos de violência doméstica em 2018, contra 4.586 em 2019.