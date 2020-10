Maguito Vilela testa positivo para covid-19

O candidato à Prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela, do MDB, está com covid-19. O diagnóstico foi confirmado após o emedebista se submeter ao exame RT-qPCR e ser detectada a presença do RNA de coronavírus Sars-CoV-2. Maguito informou que está com sintomas leves e, em respeito às orientações médicas, ficará em casa nos próximos dias.

Em nota divulgada nesta terça-feira (20/10), a assessoria do candidato confirmou o diagnóstico, assim como o cancelamento da agenda de compromissos para os próximos dias. Veja abaixo:

“NOTA À IMPRENSA

A assessoria do candidato a prefeito de Goiânia pela coligação Pra Goiânia Seguir em Frente, Maguito Vilela (MDB), informa que ele fez no final da tarde de ontem o exame do tipo RT-PCR e testou positivo para a Covid-19. Maguito tem sintomas leves da doença, como coriza e rouquidão. Ele conta com acompanhamento médico. A participação do candidato em agendas presenciais nos próximos dias está cancelada.”

Pelas redes sociais, Maguito agradeceu o apoio de simpatizantes. “Obrigado a todos pelas manifestações de carinho”, escreveu.