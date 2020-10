Mutirão de mamografias em Formosa

A Unidade Móvel de Prevenção ao Câncer de Mama e Colo Uterino (Carreta da Prevenção) estará durante essa semana em Formosa em um esforço concentrado para atender mulheres da cidade e outros quatro municípios. De acordo com a direção da Policlínica de Posse, que leva esse serviço para a Região Nordeste de Goiás, a expectativa é de atender cerca de 160 mulheres acida de 35 anos cadastradas pela Regional da Saúde em Formosa. Serão atendidas mulheres das cidades de Formosa, Cabeceiras, Água Fria, São João D’Aliança e Alto Paraíso.

Segundo o diretor administrativo da Policlínica de Posse, Thadeu Grembecki, a interação com autoridades de saúde dos municípios foi feita na última semana visando organizar a procura das pacientes com a disponibilidade dos serviços. “O anúncio da realização de um esforço concentrado como esse de mamografias e exames preventivos é feito de forma preliminar. Uma equipe vai a campo antes e cadastra mulheres para o sistema. Assim, conseguimos dar maior agilidade e dinamismo na ação”, explica.

A Policlínica de Posse é uma unidade da rede estadual de saúde que implantou serviços pioneiros como esse da Carreta de Prevenção e leva assistência até as comunidades. O objetivo é facilitar o acesso a exames de média e alta complexidade como a mamografia em que mulheres precisavam se deslocar por grandes distâncias para conseguir passar por um procedimento de minutos.

Raquel Pagliarini é moradora de Formosa e aos 40 anos foi recomendada fazer mamografia como medida preventiva. Casada e mãe de dois filhos ela comentou sobre a facilidade de ter acesso à mamografia de modo itinerante. “Se não tivesse vindo essa carreta aqui a gente precisava ir para Goiânia ou pagar uma clínica particular aqui para fazer esse exame. Com isso temos uma comodidade maior e a certeza de estarmos sendo bem atendidas”, resume.

O trabalho de prevenir e diagnosticar doenças precocemente faz parte de uma estratégia e esse mês de outubro é particularmente significativo porque se realiza em todo o país a campanha Outubro Rosa. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

O câncer de mama é segundo tipo que mais acometem brasileiras, representando em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino. As práticas de atividade física e de alimentação saudável, com manutenção do peso corporal adequado, estão associadas ao menor risco de desenvolver câncer de mama. Cerca de 30% dos casos podem ser evitados quando são adotados esses hábitos. A amamentação também é considerada um fator protetor.

Os principais sinais e sintomas da doença são: nódulo, geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou nas axilas.