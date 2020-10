Prefeitura de Goiânia autoriza retorno de aulas presenciais no ensino infantil

A Prefeitura de Goiânia divulgou, na última segunda-feira (19/10), um decreto em que autoriza a volta das aulas presenciais no ensino infantil a partir do dia 9 de novembro. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), o retorno deverá obedecer “rígidos protocolos” operacionais e administrativos contra a covid-19, elaborados conforme as autoridades sanitárias.

O decreto divulgado ontem determina que as instituições de ensino infantil (escolas e Cmeis) deverão funcionar “no limite de 30% (trinta por cento) de sua capacidade, obedecidos os protocolos estabelecidos em Nota Técnica da Secretaria Municipal de Saúde”.

O documento destaca que caberá à SME estabelecer o escalonamento necessário para o cumprimento dos protocolos sanitários.

Além disso, o documento também autoriza retomada de eventos sociais, cursos técnicos, profissionalizantes e livres. Segundo o decreto, estão autorizados cultos, missas, celebrações e reuniões coletivas das organizações religiosas em qualquer dia da semana, desde que sejam obedecidos os protocolos do decreto e da nota técnica.

Com exceção das aulas na rede municipal de Educação, as demais atividades podem retomar presencialmente a partir de hoje, terça-feira (20/10).