Quais times ainda têm chance de classificação às oitavas da Libertadores?

A última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2020 acontece a partir desta terça-feira (20) e restam apenas cinco vagas disponíveis para as oitavas de final. Para essa rodada derradeira, 12 equipes entram em campo ainda com chances de classificação à próxima fase da competição sul-americana.

Entre as equipes brasileiras, apenas o Internacional entra em campo para buscar a classificação. Todos os outros times brasileiros já estão com a vida definida, nesse aspecto. Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Grêmio e Santos já estão classificados para as oitavas de final da Libertadores 2020 e o São Paulo é o único que está eliminado. A boa notícia para os colorados é que a classificação está muito próxima. Atrás apenas do arquirrival Grêmio no Grupo E, o Inter tem três pontos a mais que o terceiro colocado América de Cali, portanto, mesmo que o Colorado perca e o time colombiano vença, é preciso tirar uma diferença de cinco gols de saldo de gols.

Quem também está em uma situação similar ao do Inter é o Independiente del Valle. Vice-líder do Grupo A, o time equatoriano tem três pontos de vantagem sobre o Junior Barranquilla e uma vantagem de seis no saldo de gols. Assim, seria surpreendente se o time colombiano reverter a situação e se classificar.

De certa forma, o Grupo C é o mais equilibrado da Libertadores até aqui. Afinal, o Athletico-PR já garantiu uma vaga para a próxima fase, porém as outras três equipes chegam para a última rodada brigando pela vaga restante. Na vice-liderança, o Jorge Wilstermann soma sete pontos, logo atrás estão Peñarol e Colo-Colo empatados com seis pontos. Essa rodada derradeira promete ser emocionante com os confrontos: Peñarol x Athletico-PR, no Uruguai; Colo-Colo x Jorge Wilstermann, no Chile.

A situação é semelhante no Grupo G. Um time brasileiro, o Santos, também já garantiu uma vaga de maneira antecipada e, agora, as outras três equipes (Defensa y Justicia, Olimipia e Delfín) lutam pela vaga restante. Com seis pontos conquistados, o time argentino é o atual vice-líder, seguido o time paraguaio que soma cinco pontos e na lanterna está o time equatoriano.

Já classificado para a próxima fase, o Boca Juniors é o líder do Grupo H. Assim, Caracas e Libertad lutam pela vaga remanescente. O time venezuelano tem um ponto de vantagem, mas enfrenta o Boca fora de casa, na última rodada, já o time paraguaio recebe o eliminado Independiente de Medellín.

Jogos da 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2020

Terça-feira (20/10)

Olimpia x Delfín às 19h15Santos x Defensa y Justicia às 19h15São Paulo x Binacional às 21h30River Plate x LDU às 21h30Peñarol x Athletico-PR às 21h30Colo-Colo x Jorge Wilstermann às 21h30

Quarta-feira (21/10)

Racing x Estudiantes de Mérida às 19h15Nacional x Alianza Lima às 19h15Independiente del Valle x Barcelona SC às 21h30Bolívar x Guaraní às 21h30Flamengo x Junior Barranquilla às 21h30Palmeiras x Tigre às 21h30

Quinta-feira (22/10)

Libertad x Independiente Medellín às 21h30Grêmio x América de Cali às 21h30Boca Juniors x Caracas às 21h30Universidad Católica x Internacional às 21h30

