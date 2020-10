Clima esquenta e Major Araújo abandona debate ao vivo

O debate entre candidatos à Prefeitura de Goiânia transmitido na noite desta quarta-feira (21), pela TBC, começou com os ânimos exaltados, pelo menos de um dos candidatos. Major Araújo, que concorre pelo PSL, em suas considerações iniciais, disse que queria protestar pelo formato do debate que, segundo ele, o impossibilitava de confrontar “candidatos da velha política”. Ao ser confrontado pelo intermediador, que o lembrou que o representante do candidato havia participado da decisão do formato do debate, Araújo decidiu abandonar o estúdio.

Ao ser convidado para fazer as considerações iniciais, no debate que contou com a presença do candidato Talles Barreto (PSDB) e da Dra. Cristina (PL), Araújo se disse indignado pelo formato do programa, que contou com a presença de candidatos do bloco intermediário, e afirmou que falava “em nome das pessoas de direita do estado, dos bolsonaristas”. O candidato, por fim, declarou que não participaria do confronto com os concorrentes.

Entretanto, antes que o candidato do PSL deixasse o local, o intermediador do debate, o jornalista Paulo Beringhs, lembrou a Araújo que o debate havia sido decidido “através da presença de todos os 16 candidatos a prefeito de Goiânia”. “Eu tenho um documento assinado aqui pelo seu representante”, rebateu Beringhs.

Beringhs ainda pediu respeito por parte do candidato. “Não tem ninguém aqui brincando. Nossos jornalistas não merecem as palavras que o senhor disse, nenhum aqui merece as palavras que o senhor disse […]. O dia que o senhor aprender a respeitar, o senhor vai ter essas portas abertas de novo quando o senhor quiser”, disse o apresentador [veja o debate aqui].

Veja o vídeo do momento:

