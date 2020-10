Ação da polícia de Goiás mira família inteira suspeita de tráfico de drogas

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (22), uma operação contra vários membros de uma mesma família, suspeitos de integrar um esquema de tráfico de drogas no município de Anápolis. De acordo com a PCGO, a operação teve a participação de 50 policiais e investiga um homem, sua mãe, avó e tio.

A operação foi batizada de Família do Tráfico e deflagrada por meio do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Anápolis, com participação de policiais civis de Águas Lindas e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a PCGO, foram cumpridos 8 mandados de prisão cautelar contra os investigados e 6 mandados de busca e apreensão.

O Genarc investiga o esquema de tráfico de drogas que acontecia em Anápolis. Os investigados já são conhecidos da Polícia Civil, alguns, inclusive, já foram presos em outras ocasiões pelo Genarc Anápolis. O principal alvo foi encontrado hoje com arma de fogo e munições e preso em Águas Claras.

A avó do suspeito já havia sido presa outras duas vezes, em Anápolis, no ano passado. Ao todo, há quatro membros da mesma família sendo investigados: avó, mãe, tio e o principal investigado.

Conforme a polícia, foram lavrados ainda dois autos de prisão em flagrante delito: um deles em Brasília, por posse irregular de arma de fogo, com a apreensão de uma pistola PT 9 mm e 100 munições; o outro, em Anápolis, por tráfico de drogas, quando foram apreendidos 200 pedras de crack e dinheiro (cerca de R$ 6 mil). Dois veículos também foram apreendidos.