Ação da Polícia Civil apura venda irregular de terrenos públicos no Daia

A Polícia Civil de Goiás realiza, na manhã desta sexta-feira (23), uma operação que apurar a venda irregular de terrenos públicos no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). A ação seria um desdobramento de investigações ocorridas a respeito da venda irregular de terrenos através da Companhia e Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego).

Dez mandados de busca e apreensão estão cumpridos, com 9 deles em Goiânia e um no município de Anápolis.

No ano passado, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) instaurou um inquérito civil público para apurar supostas irregularidades da Codego em contratos com a EYS, empresa do filho de Carlos Cachoeira, Matheus Henrique Aprígio Ramos. Porém, a Justiça concedeu liminar autorizando a manutenção do contrato entre a Codego e a ETS.

Quando a Codego rompeu o contrato, notificou a empresa a apresentar explicações sobre as suspeitas de irregularidades.