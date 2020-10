Casag abre inscrições para equipe de jogos eletrônicos

Os melhores gamers da advocacia em Goiás formarão uma equipe de elite para competições de várias modalidades de esportes eletrônicos (Esports). Por isso, a Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (CASAG) convoca todos os advogados e advogadas gamers a se inscreverem em um trabalho piloto para a formação do time de Esports da CASAG. O objetivo é implantar o desporto eletrônico no mundo do esporte e lazer com foco no advogado.

Estima-se que o número de jogadores casuais de jogos de celular, consoles e de computador esteja na casa dos 100 milhões no país atualmente. O mercado de jogos eletrônicos hoje já ultrapassa, em mais que o dobro, a indústria da música e do cinema juntas, por exemplo. Em recente estudo, estima-se que para cada jogador de futebol, o famoso peladeiro, existe dois jogadores de jogos eletrônicos no Brasil.

No cenário competitivo, a situação se mostra ainda mais discrepante. Em decorrência da pandemia, todos os esportes tradicionais precisaram ser paralisados por conta do isolamento social. No caminho contrário, as competições oficiais de esportes eletrônicos cresceram, haja vista os competidores poderem jogar normalmente, online, dentro do conforto da sua casa.

Com a realidade escancarada, não pode a CASAG pensar diferente. Dando amplitude a prática esportiva como lazer ao advogado, traz também a oportunidade para os mais de 40 mil inscritos da ordem no estado de Goiás para praticar também a modalidade eletrônica.

Muitas novidades, tais como formação de times profissionais, de lazer, bem como a organização de competições no âmbito estadual, estão por vir. Mas, como primeiro passo a ser dado, convidamos aqueles advogados ou estagiários inscritos na Ordem de Goiás, especificamente jogadores do game League of Legends (LOL), para se apresentarem a nós.

“É uma tendência mundial e a CASAG não vai ficar de fora. Vamos reunir advogados e advogadas conectados e que gostam de videogame. A oportunidade, além de proporcionar momentos de lazer, também favorece o networking, importantíssimo especialmente em momentos como o em que estamos vivendo, de distanciamento social”, explica o presidente da Caixa de Assistência, Rodolfo Otávio Mota.

“Existem milhares de jogadores dos mais diversos esportes eletrônicos entre advogados e estagiários inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, nesta seção de Goiás. E por isso, acrescentando a ideia da prática de esporte e lazer, já atuante em nossa seccional, também a modalidade eletrônica, serão criadas equipes das mais diversas modalidades, tais como de futebol digital, FPS, MOBA (Arena de Batalha Multijogador Online, em tradução livre), dentre outros, iniciando-se com o MOBA mais jogado, League Of Legends”, informa Diego Stefani Albuquerque, coordenador voluntário da seção de esportes eletrônicos da CASAG.

Através deste formulário, você advogado ou estagiário poderá preencher sua expertise no game, para trazer informações precisas a equipe de Esports da CASAG visando o início de um trabalho piloto para a implementação do esporte eletrônico no mundo do esporte e lazer visando o advogado.